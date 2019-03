Amalia Nastase a povestit cum decurge dieta: A fost prima saptamana in care nu mi-a fost foame in nicio zi

Amalia Nastase a explicat cum decurge dieta sa. Vedeta se afla la regim pentru a reveni la forma fizica de altadata.

Fosta sotie a ex-jucatorului de tenis Ilie Nastase se afla la dieta. Aceasta a explicat cum se simte dupa ce a trecut pe regim pentru a scapa de kilogramele nedorite.

„Despre primele zile de dietoterapie: Precum am promis, vreau sa documentez experienta mea cu dieta care sper sa ma aduca la dimensiunile in care ma simt bine. Am lasat sa treaca aproape cea dintai saptamana ca sa scriu la rece despre cum au fost primele trei zile. Well… grele:) In prima zi eram ca in prima zi in tabara, nu imi placea nimic, o sunam pe Lavinia (ingerul meu pazitor de la…) de 15 ori. Ba ca sunt balonata, ba ca am intoleranta la zer, ba ca mi-e foame. Pana la urma, ca sa fie siguri, mi-au facut si analize de sange pentru depistarea intolerantelor alimentare. Va spun cum au iesit in curand, cand voi primi rezultatele. Doamna doctor si doctorul imi spuneau ca sa am rabdare primele trei zile, dar stiti cum e, ti se pare ca se termina lumea ca ti-e foame. Ei bine, nu s-a terminat si din ziua a treia, am inceput sa fiu foarte zen cu mancarea. Astazi, de exemplu, nici nu imi mai era foame pentru masa de pranz.

Toate suplimentele pe care le iau isi fac treaba. Ideea e ca trebuie sa tii putin sub control panica din primele zile daca vrei sa incepi orice dieta. Din ziua trei sau patru iti intri in rutina si poti sa incepi sa vezi rezultate. Probabil ca va intrebati de kilograme. Ei bine, si eu! Doctorul mi-a interzis sa ma cantaresc 28 de zile. Si asta face cu toti pacientii sai in prima parte a dietoterapiei. Cred ca asta e cea mai grea incercare :) Dar vad la haine, vad ca se duce apa pe care o retineam si am inceput sa dorm mai bine.

Dieta aceasta rezolva si alte probleme, nu doar pe cele cu greutatea. Incepi sa dormi mai bine, sa ai mintea mai clara, sa te trezesti odihnit si sa ai energie toata ziua…

… Ce sa fac, daca mi-au placut gogosile?! Ma gandeam intr-a doua zi (ca in prima nu am gandit nimic :)) ca sunt oameni nevoiti sa tina anumite regimuri toata viata si ca cele 28 de zile ale mele sunt nimic pe langa asta. Deci, cu mult curaj inainte!”, a marturisit vedeta.

A fost prima saptamana de multi ani incoace in care nu mi-a fost foame in nicio zi. Foamea aceea care nu vine din stomac, ci din cap. Nu am mai avut-o. Si asta am urmarit mereu in acesti ani in care am tot tinut cure sa scap de aceasta super-foame. Nu reuseam niciodata, dimpotriva, dupa doua saptamani incepeam sa mai bag cate o napolitana fara zahar, cate o punga de covrigei fara gluten, crezand ca e ok, nu strica.

Dar dupa toate aceste artificii ajungeam destul de repede la stilul de mancat aproape compulsiv care imi adauga kilograme in puls fata de cele pierdute. Nu stiu cate kilograme am pierdut ca nu am voie sa ma cantaresc pana la sfarsitul celor 28 de zile, dar stiu ca am castigat ceva ce cautam de cativa ani. Sa nu mai mananc cand nu imi e foame de la stomac. Explicatia doctorului este ca disparitia candidozei intestinale a facut asta, pentru ca existenta ei ne face sa vrem mereu sa mancam carbohidrati si glucide. Ma bucur ca am reusit asta si sunt foarte curioasa ce imi va aduce saptamana a treia.

Am uitat sa va spun ca in aceasta saptamana a fost si ziua mea si, desi am avut prajituri, tort, cartofi prajiti, sampanie, etc. , nu mi-a fost pofta de nimic. Poftele vin, de fapt, de la ce iti cere organismul si daca ai toti nutrientii necesari poti continua fara sa iti vina sa „spargi frigiderul”. Cam asta s-a intamplat cu dieta mea. Va tin la curent cu urmatoarea saptamana”, a mai povestit ea.

Amalia Nastase, in varsta de 42 de ani, a fost casatorita cu Ilie Nastase, insa cei doi au ajuns la separare in urma cu opt ani.Cei doi au impreuna doua fete, pe Alessia, in varsta de 16 ani, si pe Emma, de 13 ani. De cativa ani, Amalia Nastase traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de omul de afaceri Razvan Vasilescu, impreuna cu care are un baietel, Toma, de 3 ani.

