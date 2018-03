Amanunte grele: Tudorache ar fi cerut unui subordonat sa nu mai ia mita „o perioada”

Directorul general al Administratiei Domeniului Public sector 1, Alin Vieru, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, i-a spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1, Dan Tudorache, i-ar fi cerut ca nici el si nici subordonatii sa nu mai ia mita „o perioada”. Afirmatia a fost facuta in timpul unei discutii cu […]