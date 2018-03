Amanunte infioratoare despre ultimele zile de viata ale Israelei Vodovoz: "Daca e sa mor, vreau sa pic jos si sa mor"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La o emisiunea de televiziune au fost oferite amanunte despre ultimele zile de viata a celei care a fost femeia de afaceri Israela Vodovoz. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuinta sa in urma cu cateva zile. Femeia de afaceri ar fi murit din cauza unei hemoragii digestive. La emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena 1, au fost invitate mai multe persoane care au cunoscut-o pe Israela Vodovoz. Una dintre cunostintele acesteia, Liliana Baciu, a oferit amanunte despre ultimele zile de viata ale Israelei Vodovoz. „Israela a insemnat foarte mult pentru mine. Ultima conversatie am avut-o in 27 februarie. Mi-a spus ca se simte rau, pentru prima data. A facut 10 pasi si a zis ca nu mai putea sa respire. I-a ...