Amazon in Romania - Cele mai importante noutati de azi

Descinderi la membrii unei grupari de proxeneti care racolau femei Poliţiştii prahoveni fac, joi dimineaţă, percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar în care nouă persoane ...

Daca ai plecat, du-te și semneaza tot soțului! Atunci ai facut o chestiune de dreptate inaintea lui Dumnezeu / VIDEO Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie! Ești bărbat, te-ai îndrăgostit de altă femeie! Du-te și dă femeii casa și copiii, trece pe numele lor tot și du-te în lumea ta, la “drăguţă”, muncește din nou și fă o altă gospodărie. Că tot te-a luat că ești tare și mare! Trebuie să te ia The post Dacă ai pl ...

Acuzați grave aduse medicului care nu a raspuns la telefon in cazul lui Busu Octavian Istrătoaie, șeful Clinicii de Cradiologie din Craiova, a fost pus la zid de opinia publică pentru că nu ar fi răspuns la telefon atunci când i s-a cerut ajutorul în cazul actorului Florin Busuioc. probleme par că se țin lanț însă pentru Istrătoaie. Octavian Istrătoaie, şeful secţiei Cardiologie de la Spitalul de Urgenţă Craiova, […] The post Acuzați grave aduse medicului care nu a răspuns la telefon în cazul lui Busu appeared first on Cancan.ro.

Dialog cutremurator intre un polițist și un șofer care i-a atenționat prin flash-uri pe ceilalți participanți la trafic ca urmeaza un radar: „Aveți copii?” Poliția Română încearcă tot posibilul pentru a-i face pe șoferi să renunțe la obiceiul de a-i atenționa pe ceilalți participanți la trafic că urmează un radar sau o patrulă de poliție în apropiere. Polițiștii argumentează că prin stoparea acestui obicei, pot fi prinși acei șoferi care sunt dați în urmărire națională sau internațională. Poliția Română […] The post Dialog cutremurător între un polițist și un șofer care i-a atenționat prin flash-uri pe ceilalți participanți la trafic că urmează un radar: „Aveți copii?” appeared first on Cancan.ro.

Infarctul lui Busu a scos la suprafața probleme grave din sistemul de sanatate! Clinica de Cardiologie din Craiova unde a fost operat Florin Busuioc realizează analize de specialitate numai într-un anumit program orar, fapt inadmisibil! Spre norocul prezentatorului, medicii au venit de-acasă pentru a-l opera, doar că a fost transferat ulterior la București, fiind depășiți de situație. Vedeta Pro Tv Florin Busuioc a suferit trei infarcturi, marți seara, […] The post Infarctul lui Busu a scos la suprafață probleme grave din sistemul de sănătate! appeared first on Cancan.ro.

Perchezitii la persoane banuite de proxenetism; descinderile au loc in Bucuresti, Prahova, Brasov si Giurgiu Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova şi cei ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române efectuează, joi, zece percheziţii la persoane bănuite de proxenetism. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, descinderile au ...

Conducerea unui liceu din Bihor, demisa, dupa acuzatii ca elevilor li se aplicau electrosocuri Senatorul USR, Vlad Alexandrescu, a reclamat aplicarea de electroşocuri copiilor cu probleme psihice din internatul Liceului Tehnologic Special nr. 1 din Oradea şi lovirea acestora de către jandarmii de la pază. Conducerea liceului a fost demisă de ISJ Bihor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ministrul Finantelor a discutat cu delegatia FMI. Care au fost temele de discutie Perspectivele dezvoltării economice, planurile de modernizare a administrării veniturilor şi guvernanţa corporativă au fost temele de discuţie dintre ministerul Finanţelor Eugen Teodorovici şi delegaţia FMI condusă de dl. Jaewoo LEE, şeful misiunii FMI pentru România şi Bulgaria.

Floyd Mayweather Jr a anulat lupta cu japonezul Tenshin Nasukawa Fostul boxer Floyd Mayweather Jr, a anulat lupta cu japonezul Tenshin Nasukawa, susţinând că a fost dezinformat cu privire la gala în care urma să se desfăşoare înfruntarea informează news.roMayweather anunţase, luni, într-o conferinţă de presă, că va lupta în Japonia, la 31 decembrie, într-o gală d ...