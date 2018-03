Amazon ingroapa comertul traditional. Gigantul american vrea sa lanseze un serviciu de livrare a produselor alimentare

Amazon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigantul american Amazon intentioneaza sa lanseze un serviciu de livrare a produselor alimentare in Franta, parte a planului sau global de a se extinde in zona comercializarii de alimente, a declarat managerul general al companiei pentru Franta, scrie Reuters. Achizitionarea de catre Amazon a lantului american Whole Foods, anul trecut, a lasat loc speculatiilor potrivit carora urmatoarea tinta a gigantului online va fi piata europeana de alimente si sectorul supermarketurilor. “Alimentele sunt o axa importanta pentru Amazon inca de la lansarea Amazon Fresh in SUA, in septembrie 2016”, a spus Frederic Duval intr-un interviu pentru Journal du Dimanche, adaugand ca preluarea retailerului Whole Food ...