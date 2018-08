Ambasada Israelului la Bucuresti a REACTIONAT la declaratia deputatului PSD Bacalbasa, care i-a asociat pe protestatarii din Piata cu gruparea Hamas

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca, incepand de joi, in mai multe regiuni din Grecia se mentine riscul ridicat de incendiu, nivel 4 pe o scara de la 1 la 5, vizate fiind zonele din Grecia Centrala (insula Evia), peninsula Attica si nordul Greciei (Evros si insula Samothraki).

Muzica românească e în mare sărbătoare azi. Andra, Ovi și, desigur, trubadurul romantic, Paul Surugiu-Fuego, își celebrează ziua de naștere. Fuego va sărbători prin muncă, pentru că-i place să fie înconjurat de oamenii care-l iubesc și-i apreciază muzica. Spune, în exclusivitate pentru CANCAN, că întinerește și că simte că merge invers parcă, de la mulți