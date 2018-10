Ambasada Romaniei in Germania reactioneaza la teribilul accident! Mai multi romani au fost grav raniti

accident in germania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ambasada Romaniei la Berlin urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 29 octombrie 2018, in landul Schleswig-Holstein din Republica Federala Germania, incident soldat cu mai multe victime. Imediat dupa semnalarea cazului, misiunea diplomatica a efectuat demersuri pe langa autoritatile locale pentru obtinerea unor informatii privind identitatea si cetatenia victimelor si starea de sanatate a acestora. Potrivit datelor preliminare obtinute de ambasada, in urma accidentului zece cetateni romani au fost raniti. Dintre acestia, trei au fost grav raniti si sapte au suferit rani usoare, fiind transportati la unitati medicale din zona pentru acordarea de ingrijiri. P ...