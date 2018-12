Ambasadele s-au intrecut in mesaje de Centenar: 'Presedintia Consiliului UE, o mare sansa pentru Romania. Puteți conta pe ajutorul nostru'

Ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt, a transmis, sâmbătă, "La mulţi ani!" românilor cu ocazia Zilei Naţionale, amintind că România va prelua peste o lună preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, "o mare şansă pentru a contribui substanţial la o Europă mai unită".

"Acum 100 de ani a luat naştere statul român. Azi doresc să-i felicit pe toţi românii cu această ocazie deosebită. Ne bucurăm să putem sărbători împreună cu dumneavoastră şi alături de voi o ţară frumoasă, bogată, multiculturală şi unită. Unită în diversitate", a declarat Cord Meier-Klodt, într-un mesaj video postat pe Facebook.

El a asigurat România că poate conta pe ajutorul ţării sale în contextul preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.



"Peste câteva săptămâni, de fapt peste doar o lună, România va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Va fi o mare şansă pentru a contribui substanţial şi la o Europă mai unită şi va asigurăm că puteţi conta pe ajutorul nostru", a mai spus ambasadorul.

”La mulţi ani, România! Cu drag, de la prietenii americani”, este mesajul Ambasadei SUA.

Ambasada Belgiei: ”LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! Happy Birthday to Romania and to our dear Romanian friends! Thank you for your constant friendship and for the excellent bilateral relations! (La mulţi ani României şi dragilor prieteni români! Mulţumim pentru prietenia constantă şi pentru excelentele relaţii bilaterale!)”

Ambasada Suediei: ”Happy 100th National Day, Romania! May your December 1st be enriched in light, love, and hope for a prosperous Centennial to come! La mulţi ani, România! (Centenar fericit, România! Fie ca ziua voastră de 1 Decembrie să fie bogată în lumină, iubire şi speranţă pentru un viitor Centenar prosper! La mulţi ani, România!)”

Ambasada Spaniei: „La mulţi ani România! La mulţi ani tuturor românilor din ţară şi de peste hotare!”

Ambasada Danemarcei: „Celebrating 100 years. Congratulations Romania! (Sărbătorind 100 de ani. Felicitări, România!)” Misiunea diplomatică a postat o imagine chiar de la parada de la Arcul de Triumf.

Şi ambasadoarea Israelului, Tamar Samash, urează ”La mulţi ani” tuturor românilor cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire, într-un mesaj video.