Ambasadoarea SUA la ONU acuza Rusia ca incalca sanctiunile impotriva Coreei de Nord

Ambasadoarea SUA la ONU acuza Rusia ca incalca sanctiunile internationale impotriva Coreei de Nord Nikki Haley, ambasadoarea Statelor Unite la ONU, susţine că Rusia încalcă regimul sancţiunilor internaţionale împotriva Coreei de Nord, citând "informaţii credibile" care indică faptul că Moscova oferă noi permise de muncă cetăţenilor nord-coreeni, însă Rusia a respins acuzaţiile.

Pe cuvant de ministru - Guvernul Dancila finanțeaza construcția de noi muzee naționale Ministrul Culturii, George Ivașcu, a declarat vineri, la prezentarea bilanțului la șase luni de mandat, că Guvernul a asigurat finanțarea multianuală pentru contrucția de noi muzee naționale.„În ședința de Guvern din 19 iulie am adoptat Ordonanța de Urgență pentru aprobarea Programului de investiţii ...

Moscova: Mai multe tari UE doresc sa discute cu Rusia cu privire la situatia refugiatilor sirieni O serie de ţări europene, în mod special Bulgaria, Sloveni şi Cehia, se declară dispuse să participe la potenţiale discuţii între Rusia şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte situaţia refugiaţilor sirieni, a declarat un oficial din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova.

'Isarescu, acest Gabi Oprea al sistemului bancar'. Avertismentul lui Lucian Isar pentru șeful BNR: 'Vineeee, Manole' Economistul Lucian Isar îl compară pe guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, cu fostul vicepremier Gabriel Oprea, identificând într-o postare pe Facebook mai multe asemănări între cei doi.„Isarescu, acest Gabi Oprea al sistemului bancar /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaS ...

Americanii iși trimit ministrul Energiei la Summit-ul Initiativei celor Trei Mari, de la Bucuresti: Totul dupa adoptarea legii off-shore Secretarul energiei din Statele Unite, Rick Perry, a confirmat interesul de a participa la Summit-ul la nivel înalt al Iniţiativei celor Trei Mări, care va avea loc la Bucureşti, în perioada 17-18 septembrie 2018, afirmă ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, care a avut o întâlnire cu ...

Judetul Constanta. Accident rutier grav. Doua masini implicate. Una cu numere de Anglia. Trei victime. Interventie SMURD. Masini distruse (galerie foto+video) Un grav accident rutier a avut loc, în urmă cu puţin timp, în judeţul Constanţa, între Galeşu şi Nazarcea. În terbilul accident rutier sunt implicate două autoturisme: unul marca Honda, cu volan pe dreapta înmatriculat în Anglia, condus de un cetăţean de naţion ...

Adrian Danciu a descoperit o planta carnivora pe un canal din Satu Mare! Adrian Danciu este un tânăr din comuna Pișcolt, din județul Satu Mare, care a făcut o pasiune pentru plantele carnivore (VEZI DETALII AICI). A studiat de unul singur, cu ajutorul internetului, nopți la rând, pentru a afla cât de multe despre aceste plante. După ce s-a pus la punct cu cunoștințele […] The post Adrian Danciu a descoperit o plantă carnivoră pe un canal din Satu Mare! appeared first on Cancan.ro.

Medicii i-au pus un diagnostic dur Marianei Mihuț, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania! La 76 de ani, când ar fi putut să-și trăiască viața liniștită și fericită alături de iubitul ei soț, maestrul Victor Rebengiuc, marea actriță Mariana Mihuț este nevoită să se lupte cu un diagnostic crunt pus de către medici. Mariana Mihuț a fost una dintre cele mai frumoase actrițe ale generației sale. Victor […] The post Medicii i-au pus un diagnostic dur Marianei Mihuț, una dintre cele mai cunoscute actrițe din România! appeared first on Cancan.ro.

Imagini in premiera cu "Supraviețuitorul", Dan Voiculescu, dupa operația-maraton de 10 ore! Dan Voiculescu și-a revenit spectaculos după ce a suferit o intervenție chirurgicală care a durat 10 ore! Pentru că această experiență l-a făcut să fie și mai atent cu sănătatea, proprietarul Antenelor s-a apucat de sport, motiv pentru care acum aleargă constant câțiva kilometri pe zi. La nici cinci luni de când Dan […] The post Imagini în premieră cu "Supraviețuitorul", Dan Voiculescu, după operația-maraton de 10 ore! appeared first on Cancan.ro.