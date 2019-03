Ambasadorul american din Germania, acuzat de amestec in afacerile interne

Richard Grenell google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatii germani cer o dezbatere in Bundestag pe tema declararii ”persona non grata” si expulzarii ambasadorului american Richard Grenell, pe care-l acuza de amestec in afacerile interne ale Germaniei. Deputati din cadrul partidului german Die Linke (extrema stanga) au cerut vineri o dezbatere parlamentara in vederea unei eventuale expluzari a ambasadorului american, acuzat de amestec in treburile interne germane, relateaza AFP. Ei au adoptat o motiune prin care cer o dezbatere in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), in vederea declararii ”persona non grata” a ambasadorului american in Germania Richard Grenell, un sustinator aprig al presedintelui Donald Trump ...