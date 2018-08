Ambasadorul George Cristian Maior va raspunde ''cu interes si deschidere'' convocarii Centralei MAE

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a luat act de comunicarea de presă emisă de Ministerul Afacerilor Externe cu privire la chemarea sa pentru a da explicaţii pe tema reacţiei pe care a avut-o luni în urma apariţiei în spaţiul public a unei scrisori ''atribuite unei persoane private din Statele Unite ale Americii''. Într-o declaraţie de presă transmisă AGERPRES, Maior precizează că va răspunde ''cu interes şi deschidere'' convocării Centralei MAE, unde va oferi în mod detaliat toate explicaţiile care i se vor solicita. ''În ceea ce priveşte comentariul meu pe marginea unei scrisori atribuite lui Rudolph Giuliani, precizez că cetăţeanul american amintit este o persoană privată care nu are nicio calitate oficială în statul american'', adaugă diplomatul. ''În condiţiile în care toate poziţiile oficiale exprimate public de reprezentanţii Statelor Unite ale Americii în ultimii ani, inclusiv în cursul acestui an, au fost contrare spiritului şi sensului mesajelor din scrisoarea atribuită domnului Rudolph Giuliani, am considerat, cu bună credinţă, că este de datoria mea, în calitate de ambasador al României, să apăr reputaţia ţării noastre în faţa unor puncte de vedere incorecte'', explică acesta. Referitor la ipoteza afectării relaţiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior face trimitere totodată la scrisoarea pe care a primit-o anul trecut din partea actualului secretarului de stat Mike Pompeo fost director al CIA, în care oficialul american remarca contribuţia sa la construirea unor relaţii ''excelente'' cu Statele Unite de-a lungul timpului în folosul României.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru)