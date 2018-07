Ambasadorul Germaniei in Romania, replica pentru Trump: Ce spune despre relatia tarii sale cu Rusia

Ambasadorul Cord Meier-Klodt în România a declarat că acordul Germaniei cu Rusia privind reţelele de gaze şi petrol reprezintă o discuţie între companii, guvernul nefiind implicat, şi că Rusia depinde mai mult de acest export decât o face Germania, informează news.ro.

Diplomatul a precizat că au apărut numeroase ştiri false despre acest subiect şi că acordul „are totuşi implicaţii politice”.

„Germania nu se lasă cu totul în baza Rusiei privind energia, de ce ar face asta? Nu are niciun interes. Ca să fiu clar, guvernul nu are treabă cu asta. Este o discuţie între companii. Totuşi, un asemenea proiect are implicaţii politice. De asta este important să menţinem diversitatea”, a declarat Meier-Klodt.

El a adăugat că lucrurile merg „în ambele sensuri”, iar Germania se bazează pe energia alternativă. „Dacă sunt informat corect, per total, contribuţia Rusiei privind petrolul, gazele şi cărbunele, va fi de aproximativ 25%, ceea ce reprezintă un mare procent, dar nu vorbim de dependenţă”.

„Cine este mai dependent? Cel care primeşte sau celălalt? Rusia depinde mai mult de acest export către Germania decât depinde importul Germaniei de Rusia”, a adăugat el.

Ambasadorul Germaniei a fost prezent sâmbătă la Festivalul de Film şi Istorii Râşnov, unde a participat la o dezbatere alături de Michele Ramis, ambasadoarea Franţei, şi de Hans Klemm, ambasadorul SUA.

Întrebarea i-a fost adresată de un student aflat la dezbatere, iar ambasadorul a ţinut să sublinieze: „Marea mea speranţă legat de tânăra generaţie este că va merge să voteze. Păreţi foarte informaţi. Vă rog, luaţi atitudine! Puteţi schimba politica din ţara voastră. Luaţi-o ca pe o provocare”.

