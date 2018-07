Ambasadorul Klemm: SUA incurajeaza Romania sa relaxeze restrictiile privind adoptiile internationale

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a declarat marti, la Bistrita, cu ocazia vizitarii unei case de tip familial construita de fundatia Hope and Homes for Chidren (HHC), ca Statele Unite incurajeaza Romania sa relaxeze restrictiile privind adoptiile internationale, pe care le vede ca pe un mijloc de dezinstitutionalizare a copiilor aflati in grija statului.