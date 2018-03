Ambasadorul Marii Britanii, despre Justitia si lupta impotriva coruptiei: "Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana"

Paul Brummell google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Diplomatul britanic si-a declarat speranta ca rezultatele luptei impotriva coruptiei vor ramane bune in continuare, intrebat fiind ce crede despre ultimele evenimente petrecute in domeniul Justitiei din Romania. Vezi si: Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea: "Sute de pacienti, afectati de criza imunoglobulinei" "Pozitia noastra ramane absolut la fel. Noi constatam ca Romania a facut pasi foarte importanti si foarte pozitivi in acesti 10 ani de participare la UE in ceea ce priveste J ...