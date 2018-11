Ambasadorul Portugaliei in Romania a vizitat UAIC - FOTO

vizita ambasador portugalia uaic 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 7 noiembrie 2018, ambasadorul Portugaliei in Romania, E. S. dr. Fernando Teles Fazendeiro, a efectuat o vizita oficiala la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Ambasadorul a fost intampinat de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector si ordonator de credite al UAIC. In cadrul intalnirii, s-a evidentiat buna colaborare pe care Univerisitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi o are cu institutiile de invatamant superior din Portugalia. In prezent, prima universitate moderna a Romaniei are incheiate 32 de acorduri bilaterale cu universitati portugheze, iar in perioada 2010 – 2018 studentii, profesorii si cercetatorii UAIC au efectuat 459 ...