Ambasadorul rus in Finlanda, convocat in legatura cu bruierea riscanta a semnalului GPS in timpul unui exercitiu NATO

Ambasadorul rus in Finlanda Pavel Kuznetov a fost convocat luni la ministerul finlandez de Externe, unde i-a s-a transmis "ingrijorarea" autoritatilor de la Helsinki "cu privire la bruierea semnalului GPS" in timpul amplelor jocuri de razboi NATO Trident Juncture in Norvegia si "riscul la adresa securitatii pe care le antreneaza".