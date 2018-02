Ambasadorul Turciei, dezvaluiri explozive intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO: Cum au ajuns turcii sa cumpere rachete de la rusi

Emisiunea "Ambasador România", realizată de Alexandru Cumpănaşu, s-a mutat de la Antena 3 la STIRIPESURSE.RO. Prima ediţie a fost difuzată miercuri, 14 februarie, invitat fiind ambasadorul Turicei în România, Osman Koray Ertaş. Diplomatul a vorbit în cadrul interviului şi despre o situaţie care a stârnit controverse în interiorul NATO: achiziţia de către Turcia a unor rachete ruseşti.

A.C,: Un alt subiect sensibil este cumpararea de catre Turcia a bateriilor de rachete S300 din Rusia. Cum se impaca aceasta achizitie cu calitatea de membru NATO?

AMB: Am avut pe teritoriul nostru baterii de rachete Patriot insa in 2015 au fost retrase. Am solicitat cumpararea de baterii de rachete Patriot din SUA pentru a ne asigura apararea dar Congresul SUA a refuzat pe motive politice locale. (Opozitia armenilor prin lobby in congresul SUA). Asadar suntem aliati NATO dar nu putem cumpara rachete Patriot pentru a ne apara. Asa ca am cumparat rachete din Rusia pentru ca aveam nevoie sa ne aparam tara. Ramanem insa loiali NATO si aceasta achizitie nu afecteaza angajamentele noastre.

Interviul integral video: