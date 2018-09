Amenajarea unui dressing - sfaturi practice, mobilier, iluminatul din acest spatiu

Cu anii, hainele din garderoba unei familii pot umple din ce in ce mai mult spatiu in casa, de aceea, nevoia infiintarii unui dressing poate fi o idee de luat in calcul. Ce este un dressing? Ei bine, un loc in care hainele sunt intotdeauna aranjate pe umerase separate, depozitate intr-un mod inspirat intr-un loc primitor pentru absolut orice piesa vestimentara: de la rochii la geci de iarna, de la costume de ski la camasi sau incaltaminte etc.