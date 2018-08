Amenda usturatoare pentru un barbat din Constanta care facea gratar pe strada Oborului. Ce alte nereguli au mai constatat si sanctionat politistii locali (galerie foto)

Patru cutremure in 9 ore, azi in Romania! Ce magnitudine a avut cel mai mare seism Patru cutremure s-au produs în ultimele nouă ore în judeţul Vrancea, cel mai mare dintre acestea, ca magnitudine, având 2,9 grade pe scara Richter, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Cele patru cutremure s-au produs la orele 1.46, 3.29, 10.03 și 10.00, la adâncimi de 76 kilometri, 90 kilometri, 74 kilometri, respectiv 128 kilometri. […] The post Patru cutremure în 9 ore, azi în România! Ce magnitudine a avut cel mai mare seism appeared first on Cancan.ro.

Zegrean pune pe jar opinia publica: Nimeni nu a spus cine a inițiat protocoalele EXCLUSIV Scandalul protocoalelor continuă. Miercuri, 29 august, o parte din membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a ...

Marcel Toader și Cristi Brancu, razboi total: „Așteptai o replica la mizeria ta?" Cristi Brancu și Marcel Toader s-au certat din nou! Jurnalistul și omul de afaceri sunt la cuțite. Prezentatorul tv a spus că fostul rugbist a trăit mereu pe banii femeilor, iar asta l-a scos din minți pe Marcel Toader. Zilele trecute, Cristi Brancu, aflat în vacanţă, şi-a adus aminte că toată vara Marcel Toader a

APAPR susține ca proiectul de lege privind sistemul public de pensii nu schimba Pilonul II Noul proiect de lege privind sistemul public de pensii nu aduce nicio schimbare pentru cei peste 7 milioane de participa ...

Catrinel Menghia nu ține dieta, adora ouale ochiuri și are o talie de viespe Catrinel Menghia trăiește de șapte ani în Italia, alături de producătorul Massimiliano di Lodovico, recunoaște că nu ține vreo dietă și, din când în când, nu-și refuză mici plăceri culinare de tip fast-food sau prăjituri. Cu toate acestea, frumoasa moldoveancă are o talie de viespe și dimensiuni de invidiat – 89-61-89 cm, cântărind doar 50

Lora, fara chiloței pe Instagram? Poza din dressing care a incins imaginația fanilor Fără doar și poate, Lora este una dintre cele mai sexy artiste din România și reușește să-și păstreze "titlul" acesta cu foarte multe ore de sport. Recent s-a pozat aproape goală în dressing, iar fanii au putut să-i vadă picioarele perfecte din spatele unei haine care-i acopera parțial corpul. Lorei îi place să fie provocatoare

Tariceanu: Suntem intr-o situatie de RAZBOI cu adversarii politici Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, declară că există ”o situaţie de război” cu adversarii politici. ”Dacă ei vor război, atunci trebuie să fim şi noi mobilizaţi pentru război”, a spus liderul ALDE.

Romgaz are un nou director economic Consiliul de Administrație Romgaz l-a numit joi pe Andrei Bobar în funcția de director economic al Romgaz, pentru o perioadă determinată, până în 02 noiembrie 2021, arată un raport publicat miercuri pe site-ul Bursei de Valori București.Rapotrul Consiliului de administrație arată că mandatul începe ...