Amendat pentru ca nu a adunat mizeria facuta de animalul de companie. Ce sanctiune a primit o persoana din Constanta de la Politia Locala

”În domeniul disciplinei in construcții, protecției mediului și activității comerciale au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale în valoare de 25.000 lei pentru: executarea de construcții fără a detine actul final de autoritate al administrației publice pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor corespunzător măsurilor prevăzute de lege, nerespectarea obligațiilor legale prvind executarea lucrărilor tehnico edilitare, neigienizare terenuri, staționare autovehicul pe spațiul verde, acte de comerț ilicit pe plaja, dar și in zona adiacentă pietelor agroalimentare constănțene, desfășurarea de activități comerciale fără a deține autorizație/ program de funcționare, încălcarea normelor privind menținerea curățeniei in municipiul Constanta și protejarea mediului inconjurator, etc.” - au transmis reprezentanții Direcției Generale Poliția Locală Constanța.

”Pe aceasta cale, apelăm din nou la constănțeni să respecte normelor legale în vigoare pentru a evita situații similare celei de astăzi, când o persoană a fost amendată contravențional cu suma de 500 de lei pentru neîndeplinirea obligației de curățare a excrementelor animalului de companie. Numai împreună putem asigura un climat de siguranța și disciplină în municipiul Constanța!” - au mai transmis reprezentanții Direcției Generale Poliția Locală Constanța.

În data de 24.07.2018, politiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală au acționat pe raza municipiului Constanța în scopul verificării, respectării prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice, protectia mediului, depistarea persoanelor care apelează la mila publicului, depistarea persoanelor care nu -și îndeplinesc obligațiile legale privind deținerea unui animal de companie, activitățile de comerț ilicit desfășurate pe plaja, dar și in zona adiacentă pietelor agroalimentare constănțene, urmărirea legalității lucrărilor de construcții, modului in care se intervine in domeniul public, desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piața de către operatorii economici, etc.Potrivit reprezentanților Direcției Generale Poliția Locală Constanța într-o singură zi, lucrătorii instituției au aplicat 270 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 65.165 lei pentru încălcarea normelor legale în vigoare din domeniile menționate.Astfel, enumerăm, cu titlu de exemplu, câteva din abaterile constatate în cursul zilei de ieri, după cum urmează:La nivelul Directiei Generale Poliția Locală Constanța au fost înregistrate 92 de abateri constatate cu privire la nerespectarea normelor legale care se referă la circulația și fluidizarea traficului rutier de pe bulevardele și municipiului, în special opriri/staționări neregulamentare ori a nerespectării indicatorului rutier „ Accesul interzis”.Polițiștii cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice au constatat și sancționat 129 abateri de la normele legale în vigoare privind conviețuirea socială, menținerea curățeniei în municipiul Constanța, nedeținerea titlului de călătorie obligatoriu și valabil pentru mijlocul de transport în comun, răscolirea gunoiului din containere, consumul de băuturi alcoolice în locuri public, plimbatul câinilor fără lesă pe drumurile publice, etc.