Amenințata cu PUȘCARIA, Shakira a cantat in fața unui judecator pentru a demonstra ca hitul 'La Bicicleta' e al sau - VIDEO

Cântăreaţa de origine columbiană Shakira s-a prezentat miercuri în faţa unui tribunal din Madrid pentru a-şi apăra melodia „La Bicicleta”, pe care o cântă împreună cu artistul columbian Carlos Vives, într-un proces intentat de cubanezul Livan Rafael Castellanos.

Livan Rafael Castellanos a depus plângere împotriva columbienilor Shakira şi Carlos Vives, în urmă cu doi ani. El îi acuză că au copiat o parte dintr-un cântec pe care el l-a cumpus în urmă cu 12 ani, „Yo te Quiero Tanto”.

Pentru „La Bicicleta”, cei doi au câştigat două Latin Grammy, în 2016 - cântecul anului şi înregistrarea anului.

Videoclipul piesei are peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube şi mai mult de 300 de milioane de accesări pe Spotify.

Potrivit El Pais, cântăreaţa a răspuns întrebărilor avocatului acuzării calm şi cu zâmbetul pe buze.

„Nu sunt psiholog”, a repetat ea de câteva ori în încercarea de a se apăra de acuzaţiile de plagiat. „Sunt o cântăreaţă şi nu ştiu ce ar crede autorul celuilalt cântec ca să spună că «La Bicicleta» este plagiat, însă cele două compoziţii nu au nicio legătură. Stilul nu are nicio legătură. A mea este vallenato, iar a lui este salsa”.

Citește și: Elena Udrea, IEȘIRE BOMBĂ, în toiul nopții, la adresa ÎCCJ: 'Nu vă lăsați păcăliți. Propaganda din statul paralel a devoalat acest plan'

Cântăreţul cubanez, cunoscut ca Livám, este convins că Shakira şi Carlos Vives au copiat fragmente din piesa lui. El a fost prezent miercuri la audiere, însă a fost discret potrivit news.ro.

„Cântecul meu nu are nicio legătură cu Cuba, ci cu Barranquilla (oraş din Columbia, n.r.)”, a mai spus Shakira.

Cântăreaţa, îmbrăcată sobru, a făcut eforturi să explice că ea a compus melodia împreună cu prietenul Vives, gândindu-se mereu la Columbia şi la ritmurile tradiţionale.

În sala de judecată a fost făcută o analiză amănunţită a piesei. În plus, Shakira a ţinut ritmul cu palmele pentru a demonstra diferenţa dintre salsa şi vallenato. A interpretat şi piesa în cauză, fără să pronunţe prea bine cuvintele, dar cu suficient aplomb cât să îl amuze pe judecător.

„Niciodată nu am fost condamnată pentru plagiat. În 30 de ani de carieră, de la 8 ani, când am început să cânt în casa mea din Columbia, niciodată nu am fost acuzată”, a adăugat Shakira.

Avocatul acuzării a amintit de cazul din 2014, de la New York, când un judecător a considerat că piesa ei „Loca” a fost plagiată după un cântec dominican al lui Ramón Arias Vázquez, însă artista a replicat că, după un an, un alt tribunal american a decis că Vázquez a minţit pe parcursul procesului.

Vives a fost citat pentru joi, însă a ţinut să o însoţească miercuri pe Shakira: „Eu am schimbat istoria muzicii ţării mele şi am crescut printre menestrelii de pe stradă. Munca mea a constat în modernizarea muzicii tradiţionale columbiene. Lumea îmi spune regele stilului vallenato. Am reuşit cu dragoste şi dăruire pentru muzică. Iar muzica mea este unică, nu o face nimeni. Eu am inventat-o”.

Cubanezul Livám a argumentat în plângerea lui că i-a trimis lui Vives, prin Sony ATV, „o mostră” a cântecului pentru a-l cânta, însă columbianul a decis să reproducă „un fragment” din aceasta fără aprobarea lui.

El Pais mai scrie că Shakira şi Vives au ajuns în centrul Madridului cu o furgonetă, care a fost parcată pe pista pentru biciclete.