Amenintari cu cutitul la slujba de Inviere. Jandarmii ieseni l-au rezolvat rapid pe infractor

In noaptea de sambata spre duminica, 31 martie – 1 aprilie, mai multe echipaje de jandarmi s-au aflat in zona lacaselor de cult catolice din Iasi, Pascani, Raducaneni, Butea, Belcesti, Dancu si Tomesti cu ocazia Invierii. Pe timpul activitati de patrulare, in jurul orei 23:40, jandarmii care asigurau masurile de ordine si siguranta publica la Biserica Romano-Catolica din localitatea Raducaneni, au fost sesizati de o tanara, ca in timp ce participa la slujba de Inviere, a fost amenintata cu un cutit de catre o persoana de sex masculin. "Pe baza descrierii, jandarmii au trecut imediat la cautarea persoanei in cauza, aceasta fiind interpelata pe treptele din fata bisericii. In momentul legitimarii ace ...