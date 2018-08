Amenzi de aproape 20.000 de lei acordate de ANSVSA unor unitati de alimentatie de pe litoral

In urma cu doar cateva luni, CSM solicitase Ministerului Justitiei sa dea un punct de vedere referitor la efectele si continutul protocolului incheiat in 2009 intre Parchetul General si SRI.

Bac 2018 toamnă, limba română oral. Absolvenții claselor a XII-a care dau examenul maturității în sesiunea august-septembrie vor susţine, vineri (27 august), evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală la Limba Română. Bac 2018 toamnă, limba română oral. Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfăşoară în zilele de 24 şi 27 […] The post BAC 2018, sesiunea de toamnă. Elevii susțin proba orală la limba română appeared first on Cancan.ro.