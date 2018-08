Amenzi de aproape 52.000 de lei aplicate de lucratorii Politiei Locale Constanta

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă, recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale care intră în sfera de competență a Direcției Generale Poliția Locală Constanța.



Pentru prevenirea săvârșirii unor fapte antisociale solicităm cetățenilor, care întâlnesc cazuri, care intră în competența noastră instituțională, în special încălcări ale normelor de curățenie și de conviețuire socială, să ne acorde sprijinul pentru identificarea făptuitorilor prin apelarea numărului Dispeceratului Poliției Locale Constanța 0241484205, iar echipajele noastre vor interveni în regim de urgentă.



Pentru utilizatorii aplicației whatsapp numărul de contact este 0799606142 cu rugămintea de a transmite fotografii cu ceea ce constată, locul, direcția de deplasare și alte date care să ne permită identificarea rapidă și tragerea la răspundere a acestora.



Numai împreună putem asigura un mediu curat, sanătos și în siguranță în municipiul Constanța!, este mesajul Poliţiei Locale Constanţa.

În urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii Poliţiei Locale Constanţa in data 18.08.2018 au fost aplicate 227 amenzi contravenționale în valoare totală de 51.955 lei.Faptele contravenţionale constatate, în limita competențelor conferite de lege, pentru care s-au aplicat cele mai multe sancțiuni contravenţionale cu amendă, sunt prevăzute în actele normative menționate mai jos, astfel:• Legea nr.61/1991- privind ordinea şi liniștea publică: 37 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției pentru consum de alcool în spatii publice și alte fapte ce țin de conviețuirea socială;• OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: 24 abateri contravenționale în special pentru opriri/staționări neregulamentare pe arterele intens circulate din oraș și în Stațiunea Mamaia;• H.C.L nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța: 104 fapte antisociale legate de menținerea curățeniei pe domeniul public, staționarea autovehiculului pe spațiul verde ori cu această destinație sau pentru neîndeplinirea că obligației deținătorului de animal de companie privind plimbatul câinelui fără lesă pe drumurile publice, în parcuri și alte spații/locuri publice, chiar însoțiți de stăpân și alte fapte care țin de normele de igienă sau de protecția mediului, aruncarea unor diverse obiecte, ambalaje hârtii pe domeniul public, spălarea unor bunuri pe domeniul public, nementinerea unei permanente stări de curatenie, răscolirea gunoiului in locuri autorizate in scopul colectării unor recipiente sau altor materiale reciclabile, etc;• Legea nr.12 / 1990 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite: 17 au fost încheiate procese verbale de constatare și sancționare a contravenției încheiate pentru pentru acte de comerț ilicit și dispuse măsuri complementare de confiscare a bunurilor comercializate în condiții igienico sanitare improprii sau fără a deține acte de proveniență ori pentru desfășurarea exercițiului comercial neautorizat.