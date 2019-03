Amenzi de aproape 70.000 de lei date de Garda Forestiera Suceava

garda forestiera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultima saptamana, Garda Forestiera Suceava a avut o activitate sustinuta de verificare a respectarii regimului silvic pe raza judetului Suceava. Pe langa controalele in exploatarile forestiere sau in cantoanele silvice, s-au efectuat controale privind circulatia materialelor lemnoase pe drumurile publice si la operatorii economici care prelucreaza/depoziteaza/comercializeaza material lemnos. In total, s-au identificat 15 de cazuri de incalcare a legislatiei in vigoare, pentru care s-au aplicat amenzi in valoare de 69.500 lei. Au fost dispuse masuri complementare precum confiscarea fizica de materiale lemnoase, cherestea rasinoase cu un volum de 51,9mc, cat si confiscari valorice de materiale lemn ...