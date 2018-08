Amenzi de pana la 2.500 lei pentru soferii care parcheaza neregulamentar pe soseaua Pacurari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Circulatiei actioneaza in aceasta perioada pentru sanctionarea contraventionala a faptelor de stationare si oprire neregulamentare pe soseaua Pacurari. Citeste si: Copil de 7 ani, gasit de politistii locali ieseni aventurand pe strada la miezul noptii. Avea o jucarie sub brat si era dezorientat "Atragem atentia conducatorilor auto cu privire la respectarea art. 1 din HCLM Iasi 153/2010 – privind interzicerea stationarii unor vehicule in municipiul Iasi, care prevede ca: Se interzice stationarea pe domeniul public al municipiului Iasi a urmatoarelor tipuri de vehicule: (1) autovehiculele sau ansamblurile de vehicule cu lungimea mai mare de 5,2 metri, stabilita c ...