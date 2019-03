Amenzi pana la 4.000 de lei pentru romanii care nu isi muta toaleta din curte in casa

WC in curte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste un milion si jumatate de romani risca sa fie amendati cu pana la 4.000 de lei pentru ca nu isi muta toaleta din curte in casa. Exista chiar o lege care ii obliga sa faca acest lucru. E mai veche, dar acum autoritatile vor sa o aplice. In timp ce multi romani de la sate spun ca nu au bani pentru a sustine o astfel de investitie. Un mesaj plecat de la Ministerul Dezvoltarii a ajuns, prin intermendiul primarilor, pana in curtile romanilor de la tara. Adica locul unde peste jumatate dintre ei au toaleta. "A dat Guvernul o circulara prin care obliga toti cetatenii din Romania sa se adapteze noilor cerinte europene. Adica sa-si traga si apa si canalizare, nemaifiind voie sa folosm aceste toale ...