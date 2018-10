Amenzi uriase pentru Apple si Samsung! Producatorii, acuzati ca incetinesc intentionat vechile modele de smartphone

iPhone google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O ancheta finalizata in Italia a demonstrat ca ambele companii au redus deliberat performanta unor modele mai vechi de telefoane. Ca sa incurajeze utilizatorii sa cumpere noi modele de smartphone, Apple si Samsung ar fi redus intentionat viteza modelelor mai vechi. Acest lucru a fost posibil prin intermediul unui update al sistemului de operare. Ancheta a inceput in luna ianuarie, iar acum autoritatile italiene au dat amenzi uriase producatorilor: 10 milioane de euro pentru Apple si 5 milioane de euro pentru Samsung, scrie The Guardian. Cele doua companii sunt acuzate de practici comerciale neloiale. In plus, utilizatorii nu au fost corecti informati despre efectul pe care il va avea noul update asupra telefo ...