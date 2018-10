America in DOLIU - Drapelele americane, coborate in berna dupa atacul de la Pittsburgh (Trump)

Preşedintele SUA Donald Trump a ordonat sâmbătă seara ca drapelele americane să fie coborâte în bernă în urma atacului antisemit comis într-o sinagogă din Pittsburgh (nord-est), Pennsylvania, soldat cu 11 morţi şi şase răniţi, relatează AFP preluat de agerpres.

Toate drapelele de la Casa Albă, de pe clădirile publice, din taberele militare, de la bazele navale şi de pe navele de război vor fi coborâte în bernă până la 31 octombrie în semn de ''respect solemn'' pentru victimele atacului, potrivit ordinului dat de preşedintele Trump, care a anunţat că se va deplasa la Pittsburgh.



Autorul atacului, Robert Bowers, a fost inculpat pentru 29 de capete de acuzare pentru crime federale, potrivit unui comunicat oficial.

As you know, earlier today there was a horrific shooting targeting and killing Jewish Americans at the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania. The shooter is in custody, and federal authorities have been dispatched to support state and local police... pic.twitter.com/WqO7GfPyMT