Americanii interzic in armata telefoanele Huawei. Ar prezenta `riscuri de securitate inacceptabile`

Personalul bazelor militare americane nu va mai putea cumpara telefoane ale producatorilor Huawei si ZTE. Ministerul american al Apararii a luat aceasta masura din cauza riscurilor de securitate ”inacceptabile” pe care le prezinta aceste telefoane pentru personalul militar, informatii si misiuni militare, a declarat un purtator de cuvant al Pentagonului, Dave Eastburn.

El a adaugat ca, tinand cont de aceste considerente, ”nu ar fi prudent” pentru magazinele gestionate de armata in bazele americane din intreaga lume ”sa continuie sa le vanda”. Ordinul de retragere a telefoanelor Huawei si ZTE din aceste magazine a fost dat la 25 aprilie, a explicat Eastburn.

Acesta nu a oferit detalii cu privire la aspectele tehnice ale riscurilor invocate dar, potrivit presei americane, Pentagonul are temeri ca guvernul chinez ii poate supraveghea pe soldatii americani care folosesc telefoanele respective.

In replica, purtatorul de cuvant al Huawei in SUA, Charles Zinkowski, a afirmat ca telefoanele companiei respecta cele mai severe norme de securitate si confidentialitate in toate tarile unde opereaza, inclusiv in SUA.

”Nici un guvern nu ne-a cerut sa compromitem securitatea sau integritatea retelelor sau aparatelor noastre”, a comunicat Zinkowski.

La inceputul anului, Pentagonul a indicat ca isi va revizui regulile privind aplicatiile mobile legate de obiecte conectate dupa ce compania Strava a publicat o harta ce compila activitatile utilizatorilor americani, inclusiv in Irak si in Siria, unde se puteau vedea activitatile soldatilor americani aflati la bazele militare ale SUA din aceste tari.