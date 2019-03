Americanii vor avea neovie de viza pentru a calatori in Europa

pasaport google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Uniunea Europeana a anuntat vineri ca din 2021 cetatenii Statelor Unite vor avea nevoie de vize pentru a calatori in spatiul Schengen. Americanii trebuie sa posede un pasaport valabil, de un card de credit sau de debit si de o adresa de e-mail pentru a solicita o viza ETIAS (European Travel Information and Authorization System), informeaza site-ul www.etiasvisa.com. Minorii vor avea nevoie doar de pasaport si de inscrierea in ETIAS. In prezent, cetatenii SUA nu au nevoie de vize pentru sejururi mai scurte de 90 de zile in spatiul Schengen. "La fel ca si alte tari si regiuni din lume, Europa a decis recent sa isi amelioreze sistemul de securitate pentru a evita orice alte probleme cu migratia ilegala s ...