Amnesty International ataca in justitie referendumul pentru familie

Referendumul care are drept scop modificarea definitiei familiei in Constitutia Romaniei ar putea conduce la incalcarea normelor internationale privind drepturile omului si la cresterea discriminarii cu caracter homofob in tara, sustine Amnesty International, care s-a alaturat altor organizatii pentru apararea drepturilor omului pentru a se adresa in acest caz Curtii Constitutionale a Romaniei.