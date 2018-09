Amnistie si gratiere pe protocoale?

Sorin Rosca Stanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La inceput, a fost doar unul. Un singur protocol. Mare si lat. Incheiat intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General. Apoi, institutia domnului Hellvig a mai numarat o data. Si au aparut cateva. Numaratoarea s-a transformat in sport national. Unde am devenit la un moment dat campion. Avansand, spre stupefactia generala, o cifra de peste 60. Intre timp, Eduard Hellvig a mai facut o data inventarul. Si s-au strans peste 150. Ulterior, Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare de control a SRI, a precizat ca din 565 de protocoale sau acorduri semnate in decursul timpului, astazi mai sunt active 337. Acum se pune intrebarea, ce facem cu ele? Cum procedam? Consiliul Suprem de Aparare al ...