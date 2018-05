Ampla acțiune de ecologizare, in weekend la Chinteni

Actiune de ecologizare la Chinteni

O aplă acțiune de ecologizare va avea loc în acest weekend, în comuna clujeană Chinteni. Potrivit primarului Magdalena Lucia Suciu, materialele necesare pentru ecologizare vor fi asigurate de către primărie.

”Stimati locuitori ai comunei Chinteni, La initiativa Primariei si Consiliului Local Chinteni, pe raza comunei CHINTENI, se va desfasura o actiune ampla de ecologizare, SAMBATA, 5 MAI,2018.

La CHINTENI, intalnirea celor care doresc sa participe la actiune are loc la ora 9, in fata Scolii Gimnaziale Chinteni.

Responsabili:Muresan Darius,Suciu Nelu,Ferent Ioan.

La DEUSU-VECHEA,intalnirea are loc la ora 9,in fata Scolii Primare Deusu.

Responsabili:Gadalean Voichita,Miron Teodor

La MACICASU-SANMARTIN,intalnirea are loc la ora 9,in fata magazinului satesc (Bufet).

Responsabili:Corujan Liviu,Baciu Petre

La PADURENI,intalnirea are loc la intersectie,la ora 9.

Responsabil:Roba Monica

La FEIURDENI,intalnirea are loc la ora 9,langa monument.

Responsabil:Gadalean Radu

Materialele necesare(saci,manusi...) sunt asigurate de Primaria Chinteni.

Va asteptam cu drag la aceasta actiune, avand convingerea ca toti locuitorii comunei ne dorim sa traim intr-un mediu natural curat si sanatos, de care sa ne bucuram acum si in viitor!”, arată primarul Lucia Suciu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.