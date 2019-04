Ampla actiune a politistilor rutieri ieseni! Controale in trafic pentru depistarea vitezomanilor - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta zi, politistii rutieri din cadrul Politiei Rutiere Iasi, efectueaza o serie de activitati in cadrul actiunii T.I.S.P.O.L Speed. Activitatea va avea loc pe DN 24 cu incepere de la ora 10.30 in localitatea ieseana Shitu Duca, iar aceasta consta in depistarea soferilor care depasesc limitele legale de viteza. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto dn 24 limitele legale viteza : ...