Amplu protest la Palatul Culturii Iasi. Angajatii protesteaza cu masti si tricouri inscriptionate cu mesaje - FOTO / Live VIDEO

Zeci de angajati ai Complexului Muzeal Moldova protesteaza in aceste momente in interiorul Palatului Culturii Iasi. Acestia poarta masti si tricouri cu mesajul "angajat intr-un muzeu. exist! Muzeele nu sunt cultura de rangul 3". Acestia sunt nemultumiti pentru ca sunt privati de sporurile pentru conditii periculoase de munca, pentru plata necorespunzatoare a celor care lucreaza sambata si duminica, dar si pentru sustinerea colegilor care au suferit pierderi salariale in urma aplicarii legii salarizarii.