Ana Birchall: “Romania si Italia au o relatie excelenta, cladita pe doua decenii de Parteneriat Strategic (galerie foto)

Zece persoane, inclusiv cinci judecatori, au fost retinute, marti, in cursul unor descinderi efectuate la instante judiciare din Chisinau de procurori ai Centrului National Anticoruptie din Republica Moldova (CNA).

Cutremur în România! Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade s-a produs în județul Vrancea. Cutremurul s-a produs marți, la ora 17.31, în județul Vrancea, la adâncimea de 119 kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs în apropierea orașelor: Odobești (27km), Panciu (36km), Râmnicu Sărat (39km), Focșani (39km) și Mărășești […] The post Cutremur în România! Vezi unde s-a produs și ce magnitudine a avut appeared first on Cancan.ro.