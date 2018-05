Ana Bogdan a declarat forfait pentru turneul WTA de la Roma

Ana Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a anuntat, miercuri, pe pagina sa de ca nu va putea juca la turneul WTA de la Roma din cauza unei accidentari. ''Din pacate, nu voi putea participa anul acesta la Roma, un turneu la care mi-am dorit tare mult sa joc, din cauza unei accidentari la cotul drept, aparute in timpul ultimului meci de la Madrid'', a scris Ana Bogdan in reteaua de socializare amintita. Ana Bogdan a fost invinsa de Kristyna Pliskova (Cehia) cu 3-6, 7-5, 6-2, sambata, in ultima runda a calificarilor pentru accederea pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Madrid. Si americanca Serena Williams a anuntat, miercuri, ca nu va participa la turneul din capitala Itali ...