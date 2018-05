Ana Bogdan a fost nominalizata de WTA la premiul de "Revelatia lunii aprilie". Unde poate fi votata

Ana Bogdan

Tenismena Ana Bogdan a fost nominalizata de cei de la WTA la o distinctie importanta pentru luna aprilie, luna care tocmai s-a incheiat.



Dupa ce a fost eliminata marti de Laura Siegemund in primul tur al turneului WTA de la Rabat, Bogdan a primit o veste buna de la WTA, fiind nominalizata pentru premiul de Revelatia Lunii.



Ana Bogdan, esec usturator in fata Laurei Siegemund



Alaturi de tenismena nascuta la Sinaia, mai sunt si alte doua sportive nominalizate, e vorba de Bernarda Pera din SUA si de Marya Kostyuk din Ucraina.



Pera tocmai a fost eliminata in primul tur la Praga tot de o romanca, e vorba de Gabi Ruse, de doar 20 de ani, dupa un meci de poveste:



O tenismena de 20 de ani din Romania, mare victorie pe tabloul WTA de la Praga



Toti fanii romani care vor sa o voteze pe Bogdan pe site-ul WTA o pot face pe acest link.



Ana Bogdan ocupa locul 67 WTA.

