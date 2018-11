Ana Bogdan, eliminata in sferturile de finala ale turneului WTA de la Limoges

Ana Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Bogdan, 71 WTA si a patra favorita, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului WTA de la Limoges (Franta), dupa ce a pierdut vineri impotriva Evgeniyei Rodina (88 WTA). Rusoaica s-a impus dupa o ora si 27 de minute. Pentru prezenta in sferturi, Ana va primi un cec de 3.226 euro si 29 de puncte WTA. Romania a ramas fara reprezentante pe tabloul de simplu de la Limoges, dupa ce Mihaela Buzarnescu si Alexandra Dulgheru au fost eliminate in primul tur, iar Monica Niculescu a parasit competitia in optimi. Vezi si: Ana Bogdan s-a calificat in sferturile turneului WTA de la Limoges Pe tabloul probei de dublu, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu, principalele favorite, vor intalni in sem ...