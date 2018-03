Ana Luciana Avramescu: Aventura de ziua mamei

ShareTweet Azi, când apare articolul meu, este 8 Martie, ziua tuturor mamelor. Eu, dragei mele mămici, care mi-a dat viață, i-am oferit un trandafir și un ursuleț de pluș de culoare roșie, căci mamei îi place culoarea roșie. Întotdeauna m-am gândit dacă mama ar fi vrut să fiu băiat. Poate că da, poate că nu. Orice este posibil. Un lucru este cert. Mama mă iubește, la fel cum eu o iubesc pe ea. Ieri, șapte martie, când am venit de la școală, o idee bună mi-a trecut prin cap. Ce-ar fi dacă i-aș cumpăra mamei ceva, cu toate că ea m-a averizat să n-o fac. Am plecat la magazin, dar acolo, un noian de copii, ca o avalanșă, era să mă dea grămadă. Nu eram singura care-și iubea mama. Multe fetițe( de vârsta mea) cumpărau cadouri mamelor. Una a cerut o zambilă, alta o lalea, una o bluză, etc. Când am ajuns și eu să cumpăr, a apărut o prietenă. Ea m-a luat într-un colț și mi-a pus următoarea întrebare: ”Tu ce-i cumperi mamei tale?”. Eu am răspuns ce-i cumpăr și am plecat repede să nu-mi pierd rândul. Zumzăiala copiilor mă și amețea încât în loc să iau o lalea am luat un trandafir și în loc să dau banii pentru cumpărături mi-am dat mânușile pe care le țineam în mâna stângă. Până la urmă am scăpat din aglomerație. Afară , o fetiță de vreo doi ani, pe nume Ioana, venea cu mama ei la magazin. Ne-am salutat, ne-am vorbit, dar într-un timp scurt. Trebuia neapărat să ajung acasă. Mama nu a știut că sunt plecată, tata o mințea că sunt la pregătire, și tot așa. Aventura mea până la urmă se încheiase. Cadoul era achitat, felicitarea era gata, iar singurul lucru care lipsea era că nu venise încă ziua de 8 Martie. Urez un ”La mulți ani!” ,călduros, tuturor mamelor, din toată lumea. Ana Luciana Avramescu, clasa a IV-a, Sângeru (publicat în FEMEI DE 10.ro) ShareTweet