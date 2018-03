Ana Luciana Avramescu: Ce este satul natal?

ShareTweet Ce este satul natal? Un loc mirific? Nu știu. Este o imagie 3D de fundal la telefon? O colegă de-a mea a spus la cercul pedagogic că este ,,acasă”. Da, așa este. Este locul unde ne-am născut. Este pădurea de amintiri care ne-apare-n fiecare noapte-n vis, este ascunzătoarea evenimentelor neștiute de lume, este peștera în care lumina sufletească se aprinde în mii de culori. Toți ne dorim să fim mereu acasă. Acum șase sau șapte zile, am plecat cu părinții la București. Acolo am un apartament. Am fost supărată, pentru că din cauza vremii nu am ajuns la timp acasă, în Sângeru. Tata, sărăcuțul, fiind răcit, nu putea ieși afară. La București, singura mea activitate a fost aceea de a termina cartea ,,20.000 de leghe sub mări”. Mă uitam pe geam cum ninge și mi se făcea cât mai tare dor de casă. La Sângeru am totul. Prietenii, școala, rudele, animalele, aerul curat și nu în ultimul rând, casa. Furtuna de flori frumoase care apar primăvara și vara mă încântă, așa cum îl încântă – scuze pentru comparație – pe Dragnea să fie șeful PSD. Restul vine de la sine. Trompetele răsună în sat să vestească – ceea ce pare ciudat – NEvenirea primăverii, se pare. Acum afară ninge, este gheață, dar până la urmă suntem totuși în martie. Acoperișurile sunt albe la fel ca obrajii băieților la prima înâlnire. Spun că sunt albi pentru că băieților le vine rău la ce domnițe au uneori în față. Ca să fac o mică încheiere, vreau să vă dau un sfat: prețuiți satul natal! Articol publicat pe femeide10.ro ShareTweet