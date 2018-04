Ana Maria Craciun a murit in Italia in urma unei operatii de liposuctie. Tanara din Galati avea doar 36 de ani

operatie

Ana Maria Craciun a murit in Italia in urma unei operatii de liposuctie. Tanara de doar 36 de ani s-a stins din viata, in bratele sotului, dupa noua luni de agonie, desi primise asigurari ca interventia e una banala. Au aparut, insa, complicatiile si durerile cumplite pentru ca medicul care a operat-o a incalcat numeroase reguli.

Femeia din Galati, care este mama unei fetite, a murit, miercuri, in casa ei din localitatea italiana Orzinuovi, noteaza ilgiorno.it. Ana Maria Craciun s-a operat in iulie 2017 intr-o clinica din Milano. Liposuctia a fost realizata de Mattia Colli, un chirurg, in varsta de 31 de ani.

De regula, operatia de liposuctie implica indepartarea unor depozite de grasime in vederea remodelarii unor parti ale corpului. Din nefericire, medicul, care a operat-o, a incalcat mai multe reguli, iar tanara romana a ajuns sa aiba dureri cumplite care au chinut-o luni in sir.

Dupa interventie, Ana Maria a inceput sa se simta rau, a suferit convulsii si a facut febra. Mai mult, medicul estetician i-a interzis romancei sa mearga la spital, desi avea dureri. Dupa mai multe luni de chin, Ana Maria a decis sa vina in tara.

La o clinica din Bucuresti, medicii au supus-o mai multor interventii, fara succes. Potrivit sursei citate, medicii romani au descoperit ca suferea de „fascita necrozanta”, o boala provocata de o bacterie luata din spital.

Impreuna cu sotul ei, Ana Maria s-a intors in Italia si s-a internat in spitalul din Orzinuovi. Miercuri, Ana Maria Craciun a murit la 36 de ani, cu toate eforturile medicilor de a o readuce la viata.

Politistii italieni au demarat o ancheta pentru a stabili circumstantele in care a murit Ana Maria. Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este medicul estetician care a operat-o.

Doctorul Mattia Colli este cercetat pentru ucidere din culpa. Politistii i-au perchezitionat apartamentul si clinica in care acesta lucreaza.

In 2013, o alta tanara a murit in urma unei operatii de liposuctie. Familia femeii l-a acuzat pe medicul estetician Calin Dobos, care a operat in trecut mai multe vedete autohtone, ca in timpul liposuctiei i-a perforat pacientei intestinele.

