Ana Maria Patru, dupa ce s-a scris ca a fost VIOLATA, in arest: 'Procurorul Lucian Onea imi spunea ca acea poza il innebunește'

Ana Maria Pătru a fost violată în sediul DNA Ploiești! Asta a titrat un ziar, în urmă cu ceva timp. Zvonul ar fi fost lansat de un apropiat al Elenei Udrea, conform ziariștilor. Joi seara, la Antena 3, Ana Maria Pătru, a vorbit despre ce s-a întâmplat în sediul DNA din Ploiești, între ea și procurorul Lucian Onea.

”Da, am fost hărțuită sexual cât timp am stat în arest. Nu am fost violată. Acest om a intrat mult prea mult în viața mea, în intimitatea mea. De câteva ori am fost încătușată, de vreo două ori, când ajungeam în mașină, mi le desfăceau. Nu mergeam cu duba, așa cum mergeau alții, ci cu mașinile DNA. La sediul DNA Ploiești stăteam și 7 ore. Stăteam în biroul domnului Onea. Vorbeam diverse, despre oameni, despre mine, despre viața mea. Avea poze din telefonul meu, care îi plăceau în mod deosebit. Îmi spunea că acea poză îl înnebunește. Mi-au făcut poze în casă, când stăteam în pat.”, a spus Ana Maria Pătru.

