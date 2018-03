Ana Maria Patru: "Mi s-a cerut sa-i denunt pe Udrea, Basescu, Ponta si Dragnea"

Ana Maria Patru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, a fost invitata lui Mihai Gadea, in aceasta seara, la Antena 3, unde a vorbit despre experienta sa teribila in fata procurorilor. Miercuri a aparut inregistrarea cu fostul demnitar care plange in hohote. Totul s-a intamplat la sediul DNA Ploiesti, acolo unde, din imagini, se vede cu procurorul de caz, Cerasela Raileanu ii compune si dicteaza declaratia de recunoastere pe care o pune sa o semneze. ”Retraiesc si acum acele momente. Toate lucrurile s-au intamplat intr-un mod abuziv. Sa o luam etapizat. A venit fosta mea prietena la mine, cablata ca un robot. Ea era denuntatoarea, dar nu stiam. Am mers la DNA, la domnul p ...