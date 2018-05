Ana Ularu, anunt important despre Keanu Reeves: ''Wow, este un om...''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actrita Ana Ularu a vorbit, intr-un interviu pentru Formula AS, despre colaborarea cu Keanu Reeves, alaturi de care joaca in thrillerul romantic ”Siberia“, ce va avea premiera in acest an. "Siberia“ il prezinta pe Lucas (Keanu Reeves), un comerciant american de diamante care, odata ce partenerul sau dispare in mod inexplicabil, porneste pe urmele acestuia, in Rusia. Lucas incepe o relatie amoroasa obsesiva cu Katya (Ana Ularu), proprietara unei cafenele. Pe masura ce pasiunea dintre cei doi sporeste, se complica lucrurile si in lumea inselatoare a comertului de diamante. Keanu Reeves: "Nu pot fi o parte a lumii in care sotii isi imbraca sotiile asemenea unor prostituate" "Keanu e un ...