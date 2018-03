ANAF organizeaza o mega-licitatie auto cu masini confiscate

Licitatie ANAF google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ANAF anunta o licitatie cu preturi accesibile pentru toata lumea pentru masinile confiscate de statul roman. Autoturismele sunt vandute de Administratia Judeteana a Finantelor Publice din mai multe judete din tara. Astfel, licitatiile ANAF valabile in luna martie sunt urmatoarele: Licitatie auto ANAF Brasov 13 martie 2018 autoutilitara Mercedes Benz, an fabricatie 2007 – pret de pornire 120.200 lei (fara TVA) Licitatie auto ANAF Brasov 16 martie 2018 Ford Focus, combustibil motorina, 1.753 cmc, an fabricatie 2001, culoare alb – pret de pornire 4.144 lei (fara TVA) Licitatie auto ANAF Brasov 19 martie 2018 Volkswagen Jetta – pret de pornire 26.625 lei (fara TVA) Skoda ...