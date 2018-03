ANAF vinde masini la pret de chilipir. Cu doar 200 de euro iti iei o super masina

ANAF scoate la licitatie masini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite, cu preturi accesibile pentru toata lumea. Vanzarea este directa sau prin licitatie, asa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administratia Judeteana a Finantelor Publice din mai multe judete din tara.

Licitatii valabile in luna martie:

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov

Volkswagen Jetta – pret de pornire 26.625 lei (fara TVA)

Skoda Octavia – pret de pornire 29.025 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 19 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 16 martie 2018. Relatii la telefon 0368.443039.

Dacia 1307, an fabricatie 2004 – pret de pornire 4.545 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 20 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 19 martie 2018. Relatii la telefon 0266.217558.

Peugeot 107, an fabricatie 2007, combustibil benzina, capacitate cilindrica 998 cmc – pret de pornire 6.051 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 20 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 19 martie 2018. Relatii la telefon 0258.812011.

Ford Focus, combustibil motorina, 1.753 cmc, an fabricatie 2001, culoare alb – pret de pornire 4.144 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 16 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 15 martie. Relatii la telefon 0268.223058.

autoutilitara Mercedes Benz, an fabricatie 2007 – pret de pornire 120.200 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 13 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 12 martie. Relatii la telefon 0268.211226.

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca

BMW 520i, an fabricatie 1999, combustibil benzina – pret de pornire 23.401 lei (fara TVA)

autoutilitara Volkswagen Transporter, an fabricatie 2001 – pret de pornire 24.292 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 20 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 19 martie. Relatii la telefon 0260.662309.

Suzuki Baleno, an fabricatie 1999 – pret de pornire 2.050 lei (fara TVA)

Renault Megane, an fabricatie 2002 – pret de pornire 1.150 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 29 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 28 martie. Relatii la telefon 0259.433050.

autoutilitara Mercedes Benz, an fabricatie 2003 – pret de pornire 28.700 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 28 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 27 martie. Relatii la telefon 0259.433050.

autoutilitara Fiat Ducato, an fabricatie 2007 – pret de pornire 19.800 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 21 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 20 martie. Relatii la telefon 0259.433050.

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara

Ford Focus, capacitate cilindrica 1.752 cmc, combustibil motorina, culoare gri, an fabricatie 2002, kilometri rulati 266.263 – pret de pornire 5.250 lei (fara TVA)

Opel Corsa C, capacitate cilindrica 1.199 cmc, combustibil benzina, culoare gri, an fabricatie 2002, kilometri rulati 206.795 – pret de pornire 3.300 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 22 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 21 martie. Relatii la telefon 0255.216120.

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi

Renault Clio, an fabricatie 2016, culoare alb, combustibil motorina, capacitate cilindrica 1.461 cmc, kilometri rulati 55.000 – pret de pornire 18.862 lei (fara TVA)

autoutilitara Renaul Trafic, an fabricatie 2008, combustibil motorina, capacitate cilindrica 1.995 cmc – pret de pornire 9.546 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 26 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 25 martie. Relatii la telefon 0233.207602.

Audi Q7, an fabricatie 2013, capacitate cilindrica 2.967 cmc, culoare galben, kilometri rulati 95.580 – pret de pornire 132.044 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 21 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 20 martie. Relatii la telefon 0233.740129.

autoutilitara Volkswagen LT 2.5 TDI, an fabricatie 2002, culoare alb – pret de pornire 17.644 lei (fara TVA)

autoutilitara Peugeot Expert 2.0 HDI, an fabricatie 2006, culoare alb – pret de pornire 12.216 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 29 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 28 martie. Relatii la telefon 0233.790040.

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati

Skoda Roomster, combustibil motorina, capacitate cilindrica 1.896 cmc, an fabricatie 2008 – pret de pornire 16.550 lei (fara TVA)

Opel Corsa, combustibil benzina, capacitate cilindrica 973 cmc, an fabricatie 2000 – pret de pornire 3.300 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 2 aprilie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 30 martie. Relatii la telefon 0238.565461.

Dacia Logan, an fabricatie 2007, culoare albastru, combustibil motorina, capacitate cilindrica 1.461 cmc – pret de pornire 5.550 lei (fara TVA)

Licitatia va avea loc in data de 21 martie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 20 martie. Relatii la telefon 0241.836041.

