Analist politic, despre premierul Viorica Dancila: "Ne-am obisnuit cu bataia si nu o mai luam in seama sau cum?"

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat lipsa de reactie a premierului Romaniei, Viorica Dancila, in fata criticilor Comisiei Europene cu privire la raportul de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, realizat si prezentat de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Am urmarit-o pe distinsa doamna prim-ministru a Romaniei, pe care am sprijinit-o atat de mult. Ideea de a avea un prim-ministru femeie eu zic ca e un fapt pozitiv. Esti prim-ministru, iesi la conferinta de presa intr-un moment extrem de tensionat, vii de la Bruxelles, unde ai fost doua mandate europarlamentar, nu te apuci sa spui un cuvant despre felul in care tara ta a fost atacata in Comisia Europeana, fara niciun suport, fara ...