Analist politic: Se desprind cinci concluzii majore dupa CEx-ul PSD

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză a consultantului politic Cozmin Gușă pe tema situației interne din PSD, în contextul în care partidul se va reuni pe 10 martie pentru a-și clarifica direcția prin Congres.

realitatea.net:

Declaraţiile făcute după şedinţa de luni a comitetului executiv al PSD arată clar că Liviu Dragnea deţine toate pârghiile puterii, este de părere consultantul politic Cozmin Guşă. "Ar fi chiar comic si ne-am putea distra pe sema personajelor dar, din nefericire, e trist faptul că asemenea oameni, cu asemenea decizii colective anapoda, hotărăsc, într-un fel, viaţa tuturor românilo," a declarat acesta, într-o intervenţíe la Realitatea TV.

Potrivit lui Cozmin Guşă, după CEx-ul de luni se desprind cinci concluzii majore privind atât managementul partidului, cât şi direcţia în care poate evolua acesta după ce Liviu Dragnea va impune o conducere obedientă, pe modelul guvernului Dăncilă. Prima este, evident, aceea că PSD se află, în acest moment, sub comanda deplină a lui Dragnea, confirmând titulatura de PSDragnea.

A doua concluzie ar fi că "asistăm la o strategie de tipul „Divide et impera” cu accente staliniste, în care cei din conducere sunt momiţi cu funcţii nemeritate, iar cei care nu sunt cuminţi, într-un stil pur stalinist, sunt ameninţaţi până la excludere, fapt ce le-ar distruge avantajele de carieră pe care le au şi, fiind suficient de fricoşi sau laşi, nu acceptă în niciun fel să plece de la ciolan. Această strategie va genera o serie de lideri care n-au nici imagine publică, n-au nicio legătură cu lidershipul, nu sunt populari şi de aici va incepe şi decăderea PSD: (...) Este un joc disperat al lui Liviu Dragnea, el are informaţii de la statuil paralel cu care-şi poate şantaja colegii. Un astfel de PSD, nu neapărat Dragnea, ci în această formulă, nu are nicio şansă de a câştiga prezidenţialele, iar cu Dragnea candidat este posibil ca nici măcar să nu ajungă în turul doi." a afirmat Cozmin Guşă.

Referindu-se la această strategie, consultantul politic a trimis în derizoriu măsura privind împărţirea "echitabilă" a funcţíilor în partid. "Această ideea, cu opt vicepreşedinţi femei, opt bărbaţi, din regiuni, aduce PSD la nivelul unui partid de grădiniţă. Astea nu sunt strategii de partid mare, ci de unul mic, de naivi, aflat la începutul parcursului politic. Egalitatea de şanse evident că trebuie să existe, dar nu această împărţire aritmetică, pe regiuni şi pe sexe, pentru că asta nu mai înseamnă meritocraţie. Liviu Dragnea îşi face treaba în interesul său, vor fi aleşi, din aceste euroregiuni, exact acei oameni care sunt din „armata sa”, e mult mai uşor să controlezi câteva sute de voturi pentru doi vicepreşedinţi decât câteva mii, dacă ar fi fost un vot centralizat. Practic, în această atitudine de partid grădiniţă, PSD îşi va pierde şi vectorii naţionali pe care-i mai avea," a opinat Cozmin Guşă. (Mai multe detalii AICI

Digi24:

„Persoanele care au cele mai reduse venituri prezintă cel mai ridicat nivel al costurilor cu locuinţa, undeva la 45 la sută din venitul disponibil fie cu chiria sau cu rata la credit”, spune Florin Dragu, şef serviciu Monitorizare Riscuri Sistemice BNR.

Ministrul Finanţelor nu este însă de acord cu limitarea creditării.

„Trebuie să lăsăm populaţia să apeleze la astfel de instrumente de creditare pentru nevoile pe care le au în derulare”, spune Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor.

Oficialii Băncii Naţionale se gândesc şi la dobânzi fixe, ca măsură de protecţie împotriva variaţiei date de indicele ROBOR în funcţie de care se calculează rata la împrumuturile în lei. Inclusiv bancherii gândesc la fel.

„Încercăm să convingem clienţii să ia credit cu dobânda fixă, dar mulţi optează pentru un credit cu dobândă variabilă”, spune Steven van Groningen, reprezentantul unei bănci.

Exuberanţa consumului pe credit şi a dorinţei de a fi proprietari a dus însă la creşterea celor care rămân în urmă cu ratele. (Mai multe detalii AICI

Ziarul Financiar:

Grevele muncitorilor, datoriile masive, staţii cu grad redus de utilizare, acestea reprezintă doar o parte a problemelor cu care se confruntă mult-lăudatul sistem de transport feroviar al Franţei , scrie Bloomberg. Sistemul a ajuns în insolvenţă, fiind ţinut în viaţă cu resursele statului. Operatorul feroviat SNCF are un deficit anual de 3 miliarde de euro deşi beneficiază de subvenţii publice de 14 miliarde de euro anual, puţin sub jumătate din bugetul pentru apărare. Datoria acestuia, de 45 miliarde de euro, este egală cu datoria naţională a Noii Zeelande. Mai rău, datele privitoare la trafic sugerează că trenurile pierd cotă de piaţă în faţa companiilor aeriene şi autobuzelor, în timp ce incidentele din transportul feroviar se înmulţesc. „Timp de 30 de ani, am ezitat să punem în aplicare reformele necesare la SNCF şi timp de 30 de ani am văzut cum serviciile se deteriorează", declara ministrul francez de finanţe Bruno Le Maire recent. „Nu putem continua aşa." De-a lungul mai multor decenii, liderii francezi s-au luptat să rezolve problemele SNCF, creat în 1938. Preşedintele Emmanuel Macron a promis că va reuşi acolo unde alţii au eşuat. De la preluarea puterii cu nouă luni în urmă, acesta a implementat reforme majore pe piaţa muncii, a redus taxele pentru companii şi investiţii şi a iniţiat reforme în diverse sectoare, de la cel al educaţiei, la imigraţie. Şi totuşi, reformarea sectorului feroviar s-ar putea dovedi pentru Macron cea mai mare provocare pe care a avut-o în faţă până acum. Succesul în acest domeniu va reprezenta un test pentru atingerea şi celorlalte obiective de pe agenda sa. (Mai multe detalii AICI

RFI: